Çağdaş Atan'dan Türkiye Kupası Formatına Sert Eleştiri

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Türkiye Kupası'ndan elenmelerinin ardından turnuva formatını eleştirerek duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 22:32
Çağdaş Atan'dan Türkiye Kupası Formatına Sert Eleştiri

Eyüpspor ile 0-0 Beraberlik ve Türkiye Kupası'ndan Elenme

Ramazan Türkiye Kupası C Grubu'ndaki son hafta maçında Eyüpspor ile 0-0 berabere kalan RAMS Başakşehir, turnuvaya veda etti. Teknik direktör Çağdaş Atan, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Format Eleştirisi ve Üzüntü

Atan, Türkiye Kupası'nın mevcut formatına tepki göstererek, "Haklının da doğrunun da acelesi yok. Bir ya da iki takım, kart veya averajla bu turnuvanın dışında kalacak dedim. Bunu yaşıyoruz. Türk futbolu inanılmaz bir akıl tutulmasından geçiyor," dedi. Elenmelerinin ardından üzüntüsünü belirten Atan, "Çok üzgünüm. Bu turu geçsek final ve kupayı alma hissiyatımız vardı. Oyuncularımla gurur duyuyorum," şeklinde konuştu.

Türkiye Kupası'na Dikkat Çekti

Türkiye Kupası'nın marka değerini artırma çabalarını vurgulayan Atan, "Aklında olmayan takımlar üst tura çıkıyor. Sonuna kadar kupayı isteyen bizler gibi takımlar dışarıda kalıyor," ifadesini kullandı. Kupadan elenseler de aday oldukları Avrupa kupalarına katılma hedeflerine dikkat çekti ve "Bu takımı Avrupa'ya götürmek zorundayım. Bu kulübün vizyonu bunu gerektiriyor," dedi.

VAR Sistemi Eleştirisi

Başakşehir'in deneyimli teknik direktörü, VAR sisteminin Türkiye Kupası'nda neden kullanılmadığını sorguladı. "İstemeyen takımlar fikstür şansından üst tura çıkıyor. Ben karttan dolayı dışarıda kalıyorum," diyerek yaşanan adaletsizliği dile getirdi.

Son Sözler ve Yabancı Hakem Tartışması

Son olarak, yabancı hakem uygulaması hakkında herhangi bir fikri olmadığını belirten Atan, "İyi mi kötü mü olur bilemiyorum. VAR'ı Türkiye'ye getirenlerden Allah razı olsun," diyerek sözlerini sonlandırdı.

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