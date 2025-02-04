Çağdaş Atan: Türkiye Kupası'nın Prestijini Yeniden Kazandırmalıyız

Başakşehir - Çorum FK Maçının Ardından Açıklamalar

BASAKŞEHİR - RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Ziraat Türkiye Kupası'nın prestijini geri kazandırmak gerektiğini ifade etti. 4-1'lik Ahlatçı Çorum FK galibiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atan, Türkiye Kupası'nın yeni formatıyla ilgili görüşlerini de paylaştı.

Kupa Formatı Üzerine Eleştiriler

Atan, yeni format hakkında fikrinin alınmadığını belirtirken, “6 takım çok fazla. 3 maçta 2 takımın çıkması çok fazla.” dedi. Daha sağlıklı bir sistemin 4'er takımdan oluşan gruplarla olabileceğini savunan Atan, “İsviçre’de ve Almanya’da kupa çok önemlidir. Türkiye Kupası’nı daha cezbedici bir hale getirmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Kulüplerin Maddi Beklentileri

Türkiye Kupası'nın kulüplere maddi olarak daha büyük gelirler sunması gerektiğini vurgulayan Çağdaş Atan, buna uygun format ve sponsorluk anlaşmalarının yapılabileceğini önerdi. “Teknik direktörlük dönemimde 3 takımda da kupaya gereken saygıyı göstermeye çalıştık.” diyerek durumu özetledi.

Çorum FK'ya Övgüler

Çorum FK'nın sahaya ağırlıklı olarak 19 yaş altı takımı oyuncularıyla çıkmasını da değerlendiren Atan, “Verdikleri mücadeleden dolayı onları tebrik ediyorum. Centilmence mücadele ettiler.” ifadelerine yer verdi. Daha farklı kazanabileceklerini belirten Atan, disiplinli oynadıklarını ve saygıyı hiçbir zaman bırakmadıklarını vurguladı.

“Genel averaj anlamında biraz avantajlı duruma geçtik.” diyerek sonuç hakkında olumlu düşüncelerini paylaştı.