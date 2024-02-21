Çağlar Söyüncü Fenerbahçe için son kararını verdi

Fenerbahçe'nin devre arasında transfer işlemleri başlatılırken Çağlar Söyüncü basın mensuplarına karşı açıklamalarda yaparak milli stoper geleceğine dair sorulara tek tek yanıt verdi. Tecrübeli savunmacının sözlerinden öne çıkanlar haberimizde.



Söyüncü, takım olarak iyi durumda olduklarına değinerek gelmeden önce yakın arkadaşlarım iyi bir ortam olduğunu belirterek hedefin şampiyonluk olduğunu açıkladı. Oturmuş bir takıma geldiğini belirten Söyüncü, stoperde benimle beraber 6 oyuncu var. Serdar Aziz ağabey yıllarca ligimizde ve Milli Takım'da yer aldı. Leonardo Bonucci diğer kişi olurken kimin oynayacağına dair kararı ise hocanın vereceğini belirtti.



EURO 2024 ÇOK GÜZEL GEÇECEK

Milli takım içerisinde rekabet artış gösterirken çok iyi arkadaşların olduğuna ve kaliteli sporcuların yer aldığına değindi. Amatör Lig'e giderek rekabet artarken birbirimizin gelişmesi adına takımda oyuncuların hırslı olduğunu belirtti. Ligde olduğu gibi milli takımda da arkadaşlıkların iyi olduğuna değinirken umuyorum ki turnuva bizi bekliyor güzel geçecek ifadelerini kullandı.





MENTAL ÇÖKÜŞE GEÇTİ

Fazla arkadaşların olduğuna değinirken Cengiz ile neredeyse 20 yıldan fazla arkadaşlığı belirterek İrfan, Mert Hakan, Serdar ağabey olsun hepsiyle iyi olduğunu açıkladı. Uzun zamandır yurt dışında olan Söyüncü, ufak sakatlıklara değinerek önünde turnuva olduğuna değindi. İyi performans sağlarak Fenerbahçe taraftarına hem de Türk halkına bir şeyler göstermek istediğini açıkladı.

