Can Öncü, İtalya'da Dünya Supersport Şampiyonası'nda Birinci Oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, İtalya'da gerçekleştirilen Dünya Supersport Şampiyonası'nın 6. ayağında büyük bir başarıya imza attı. Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde koşulan ikinci ana yarışta birincilikle finish yaparak birinci oldu.

Yamaha BLU CRU Evan Bros takımıyla yarışan Can Öncü, dün gerçekleşen ilk yarışta 3. olarak podyumda yer alarak başarılarını taçlandırmıştı. Bugünkü yarış, yaşanan bir kaza sonrasında kırmızı bayrak ile sonlandırıldı ve bu sırada önde olan Can Öncü, yarışı lider tamamlayarak zaferine ulaştı.

İkinci sıraya Orelac Racing Verdnatura takımından İspanyol Jaume Masia, üçüncü sıraya ise Renzi Corse takımından Fransız Valentin Debise yerleşti.

Genel klasmanda ise Pata Yamaha takımından İtalyan sürücü Stefano Manzi, 210 puanla birinci olurken, Can Öncü 163 puanla ikinci, MV Agusta Reparto Corse ekibinden Hollandalı Bo Bendsneyder ise 156 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın bir sonraki etabı, 11-13 Temmuz tarihlerinde Birleşik Krallık'taki Donington Park Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Milli motosikletçi Can Öncü, İtalya'da düzenlenen Dünya Supersport Şampiyonası'nın 6 ayağında ikinci ana yarışı birincilikle tamamladı.