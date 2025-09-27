Can Uzun'un golüyle Eintracht Frankfurt 6-4 galip

Eintracht Frankfurt deplasmanda 6-4 kazandı

Can Uzun 45+1'de takımının 5. golünü kaydetti

Bundesliga'nın 5. haftasında Eintracht Frankfurt, deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile karşılaştı ve karşılaşmayı 6-4 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

Maçta Alman ekibi kısa sürede 6-0 öne geçti; ancak karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde 4 gol yedi. Sonuçta mücadele 6-4'lük skorla tamamlandı.

Can Uzun, maçın 45+1. dakikasında takımının 5. golünü kaydetti. Bu golle milli futbolcu, bu sezonun ilk 5 haftasında oynadığı 5 maçta 5 gole ulaşmış oldu.

Eintracht Frankfurt, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında da Galatasaray'ı 5-1 mağlup etmişti. Alman takımının hücumdaki etkili performansı ligde de sürüyor.

Karşılaşma, bol golün yanı sıra savunma zaafları ve skordaki hızlı değişimlerle dikkat çekti; Eintracht için galibiyet, Mönchengladbach içinse eksikler ve düzeltilmesi gereken alanlar anlamına geliyor.