DOSYA HABER - 2024'e Damga Vuran İtalyan Futbol Bilgesi: Carlo Ancelotti

Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, şampiyonluklarla dolu kariyeri boyunca sergilediği futbol yaklaşımı sayesinde 2024 yılına damga vurdu. Futbol dünyasında önemli bir figür haline gelen Ancelotti'nin başarıları, sporda öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

Dünyanın kültürel süper gücü olarak kabul edilen İtalya, sanat, müzik, moda ve spor alanlarında pek çok isim yetiştirmiştir. Bu isimlerden biri olan yazar ve düşünür Umberto Eco, "bilge insanı" şu şekilde tanımlar: "Bilge insan, ayrım gözetmeyen insandır; nereden gelirse gelsin, ışık zerreciklerini bir araya getiren insandır." İşte Ancelotti, bu tanımı futbol dünyasında yansıtan bir figür olarak öne çıkıyor.

Futbol bilgisi ve sahip olduğu kadrolarla en iyi oyunu ortaya koymasıyla tanınan Ancelotti, kariyeri boyunca elindeki "ışık zerreciklerini" en verimli şekilde bir araya getirerek farklı taktik anlayışlarla başarıya ulaşmıştır.

2024'ün En Başarılı Teknik Direktörü

Futbol tarihinin en başarılı teknik direktörü kim? sorusuna akla gelecek isimlerden biri kesinlikle Carlo Ancelotti'dir. Kupanın dolu olduğu futbolculuk dönemini, teknik direktörlük kariyerinde de devam ettirmiştir. Tecrübeli teknik adam, Real Madrid'in başında 2024'ü LaLiga, İspanya Süper Kupa, UEFA Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kıtalararası Kupa zaferiyle tamamlamıştır.

Altın Top ve FIFA En İyiler ödül törenlerinde yılın en iyi teknik direktörü seçilen 65 yaşındaki Ancelotti, 2024'te bu unvanı fazlasıyla hak etmiştir. Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluk yaşayan ilk teknik adam olma başarısını gösteren Ancelotti'nin, 5'i Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplamda 31 kupa zaferi bulunmaktadır.

EURO 2024'ün Şampiyon Teknik Direktörü

İspanya Milli Takımı'nı 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) zafere taşıyan Luis de la Fuente, yılın en iyi teknik direktörleri arasına girmiştir. 2022'de başına geçtiği İspanya, 2022-23 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunun ardından EURO 2024'te bir kez daha mutlu sona ulaşmıştır. De la Fuente, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 2024'ün en iyi milli takım teknik direktörü olarak seçilmiştir.

Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen Başarısı

Xabi Alonso, Almanya ekibi Bayer Leverkusen ile 2024'te 3 kupa kazanmıştır. Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupa zaferlerinin yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselmiştir.

Klubun, tüm kulvarlarda 51 maçlık yenilmezlik serisini sürdüren Alonso yönetiminde, 120 yıllık tarihindeki ilk Bundesliga şampiyonluğuna ve büyük bir başarıya imza atmıştır.

Gian Piero Gasperini'den Avrupa Zaferi

Atalanta'nın tecrübeli teknik direktörü Gian Piero Gasperini, 2024'te takımını UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşımıştır. Gasperini, kariyerinin ilk kupasını kazanırken, Atalanta'nın Serie A'da 11 maçlık galibiyet serisiyle şampiyonluğa oynamasını sağlamıştır.

Öne Çıkan Diğer Teknik Direktörler

2024'te başarıları ile ön plana çıkan diğer teknik direktörler arasında Jose Luis Mendilibar, Artur Jorge ve Lionel Scaloni yer almaktadır. Mendilibar yönetimindeki Olympiakos, UEFA Konferans Ligi şampiyonluğuna ulaşırken, Jorge, Botafogo ile lig ve Libertadores Kupası zaferlerini yaşadı. Scaloni ise Arjantin Milli Takımı ile 2024'te Kupa Amerika şampiyonluğunu elde etti.