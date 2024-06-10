Carlo Ancelotti: Kulüpler Dünya Kupası'nın ekonomik faydası yok

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın Ekonomik Değeri Hakkında Konuştu

Real Madrid'in başarılı teknik direktörü Carlo Ancelotti, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Ancelotti, verdiği bir röportajda, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın kulübe ekonomik olarak herhangi bir katkı sağlamadığını vurguladı. İtalyan teknik adam, Real Madrid'in tek maçının bile 20 milyon değerinde olduğunu belirterek, FIFA'nın bu miktarı turnuva için kendilerine vermek istediğini ifade etti.

FIFA'nın geçtiğimiz yıl duyurduğu yeni formatına da değinen Ancelotti, kulüplerin davetini reddedeceğini ve FIFA'nın takımların katılım ücretlerini göz ardı ettiğini dile getirdi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatında 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında ABD'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek organizasyona 6 konfederasyondan 32 takımın katılacağı açıklanmıştı. Ancak, Ancelotti'nin bu eleştirileri, kulüplerin turnuvaya katılımını sorgulayan tartışmaları da beraberinde getiriyor.