Carlos Yulo, Paris 2024'te Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Bir Başarı Daha

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastik branşında dikkat çeken bir başarı yaşandı. Filipinli sporcu Carlos Edriel Yulo, erkekler yer aleti finalinde altın madalya kazanarak ülkesine gurur yaşattı.

Final Heyecanı Bercy Arena'da

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Bercy Arena'da gerçekleştirilen artistik cimnastik erkekler yer aleti bireysel finalleri büyük bir heyecana sahne oldu. Carlos Yulo, 15.000 puan ile zirveye yerleşti.

Podyumda Diğer İsimler

Yulo'nun ardından, İsrailli Artem Dolgopyat 14.966 puanla gümüş madalya kazanırken, Büyük Britanya'dan Jake Jarman ise 14.933 puan ile bronz madalyayı elde etti.

Carlos Edriel Yulo'nun bu başarısı, Filipinler için tarihi bir an olarak kaydedildi ve ülkede büyük bir sevinçle karşılandı.