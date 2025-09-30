Çavuş: Çorum FK ile Ofansif Futbolla Şampiyonluk Hedefliyoruz

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, göreve hemen adapte olduklarını, kalan 30 lig maçında ofansif futbolla şampiyonluk hedeflediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 14:52
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Çağdaş Çavuş, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında takıma bir hafta önce geldiğini ve bu süre zarfında takımın başında 2 maça çıktığını söyledi.

Çavuş, göreve geldiği gün ile bugün arasında takımın duruşunda ciddi bir fark olduğunu belirterek, deplasmanda Eminevim Ümraniyespor karşısında baskın bir oyun sergilediklerini ve birçok gol pozisyonuna girdiklerini aktardı. Teknik adam, kalan maçlarda bu oyun tarzını daha da geliştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

"30 lig maçı oynayacağız. Bu bir süreç ve bu süreci gelişerek devam ettirmek gerekiyor. Oyun gücümüzü, ofansif oynayacağımız oyunu çok daha fazlalaştıracağız," diyen Çavuş, futbolcuların da değişime olumlu tepkiler verdiğini kaydetti.

Oyunu ofansif oynatma isteğini yineleyen Çavuş, "Benim bundan önceki beraber çalıştığım takımlarda da hep oyunu ofansif olarak oynayan bir takım var. Aslında ilk tercihim dominant oyunu, iyi oyunu ortaya çıkarmak" ifadelerini kullandı. Bununla birlikte maç içinde dengeleme ve kontrol edilmesi gereken pozisyonların da olabileceğini ekledi.

Çavuş, taraftarlara keyifli maçlar izletmeyi amaçladıklarını ve kalan 30 maçta elde edilecek galibiyetlerle oyunu daha baskın hale getireceklerini belirtti.

Teknik direktör, kulübün hedefinin sezonu şampiyon olarak tamamlamak olduğunu vurgulayarak, "Şampiyon olabilme duygusuyla oynamak çok daha değerli, keyifli olacak. Kazanımları çok fazla olacak" şeklinde konuştu.

Manisa FK karşılaşması

Lig'in 9. haftasında Çorum'da ağırlayacakları Manisa FK hakkında da konuşan Çavuş, bu kulübün teknik direktörlüğe ilk başladığı yer olması sebebiyle kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Çavuş, "Manisa FK benim var olmamı, başlangıcımı sağlayan kulüplerden bir tanesi. Benim için değerli. Fakat onun değerinin yanında benim için şu anda Çorum FK çok önemli ve çok özel" dedi ve Çorum'da galibiyet alarak seriyi başlatmayı hedeflediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Kütahyaspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Çavuş, kupadaki yol haritasını belirlemek için yönetimle değerlendirme yapacaklarını ve kararın buna göre verileceğini açıkladı.

Çavuş, 1. Lig'de rakip gördüğü takımlar arasında Serikspor, Bodrum FK, Amed Sportif Faaliyetler, Iğdır FK gibi ekipleri Süper Lig adayları arasında saydığını ifade etti.

