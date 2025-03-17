Çayırova Belediyespor, MKE Ankaragücü İkon Menkul'ü Mağlup Etti!

Çayırova Belediyespor Tarihi Bir Galibiyet Aldı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 29. hafta kapanış maçında Çayırova Belediyespor, MKE Ankaragücü İkon Menkul'ü deplasmanda 90-80 mağlup ederek önemli bir zafer elde etti.

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Karşılaşma, TOBB ETÜ Spor Salonu'nda gerçekleşti. İlk çeyreği 24-22 önde tamamlayan konuk ekip, devreyi de 51-39 galip kapattı. İkinci yarıda MKE Ankaragücü İkon Menkul, rakibine karşı üstünlük kurmayı başarsa da, farkı azaltmaya yetmedi.

Sonuç itibarıyla Çayırova Belediyespor, bu çekişmeli mücadelede 90-80 galip ayrılarak ligdeki 17. galibiyetini elde etti. Öte yandan, MKE Ankaragücü İkon Menkul ise sezon boyunca 10. kez mağlup