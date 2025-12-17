Çaykur Rizespor 5-2 Gaziantep FK | Ziraat Türkiye Kupası

Çaykur Rizespor sahasında Gaziantep FK'yı 5-2 yendi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Çaykur Rizespor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 5-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçın özeti

Karşılaşmada erken golle öne geçen Çaykur Rizespor, rakibi karşısında tempoyu yükselterek skoru lehine çevirdi. Maçın kilit anlarından biri 60. dakikada yaşandı; VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem Batuhan Kolak, penaltı noktasını gösterdi. İlk penaltı vuruşunda Halil Dervişoğlu'nun şutunu kaleci Burak Bozan kurtardı, ancak Gaziantep FK'lı oyuncuların ceza sahasına erken girdiği tespit edilince penaltı tekrar ettirildi ve Halil'in ikinci vuruşu gol oldu.

Maçın ikinci yarısında Çaykur Rizespor'da Emrecan Bulut (dk. 64) ve Halil Dervişoğlu (dk. 70/71) ile işler iyice şekillendi. Gaziantep FK ise Sorescu'nun 37. dakikadaki golüyle bir ara umutlansa da, maçın son anlarında kaleci Erdem Canpolat'ın çeldiği topu tamamlayan Semih Güler (90+1) skoru 5-2'ye getirdi.

Öne çıkan dakikalar

60. VAR incelemesi sonrası Batuhan Kolak penaltı verdi. Halil Dervişoğlu'nun ilk vuruşunu Burak Bozan kurtardı; erken giriş nedeniyle penaltı tekrar edildi, Halil'in tekrarı gol: 3-1.

64. Zeqiri'nin sol kanattan ortasında Emrecan Bulut topu ağlara gönderdi: 4-1.

70. Sağ kanattan gelişen atakta Taha'nın pasında Halil Dervişoğlu skoru perçinledi: 5-1.

90+1. Erdem Canpolat'ın çeldiği topu tamamlayan Semih Güler skoru belirledi: 5-2.

Hakemler

Başhakem: Batuhan Kolak, Yardımcılar: Uğur Sarı, Gökmen Baltacı

Çaykur Rizespor

Erdem Canpolat; Taha Şahin, Alikulov (Jesuran Rak-Sakyi dk. 72), Mocsi, Mithat Pala (Casper Hojer dk. 64); Taylan Antalyalı, Buljubasic, Zeqiri (Modibo Sagnan dk. 71); Laçi (Ibrahim Olawoyin dk. 46), Emrecan Bulut, Halil Dervişoğlu (Ali Sowe dk. 78)

Yedekler: Osman Yağız Topçu, Samet Akaydin, Giannis Papanikolaou, Antonio Augusto, Yakup Ayan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gaziantep FK

Burak Bozan; Sorescu, Semih Güler, Arda Kızıldağ (Luis Perez dk. 69), Rodrigues, Bacuna (Kacper Kozlowski dk. 69), Ogün Özçiçek, Kulasin, Maxim (Yusuf Kabadayı dk. 81), Lungoyi (Mohamed Bayo dk. 62), Boateng (Drissa Camara dk. 62)

Yedekler: Zafer Görgen, Rob Nizet, Mehmet Samet Kalkan, Ali Osman Kalın, Ali Imran Işık

Teknik Sorumlu: Adem Kaya

Goller

Çaykur Rizespor: Halil Dervişoğlu (dk. 1, 21, 60 pen., 71), Emrecan Bulut (dk. 64)

Gaziantep FK: Sorescu (dk. 37), Semih Güler (dk. 90+1)

Sarı kartlar

Ibrahim Olawoyin (Çaykur Rizespor); Christopher Lungoyi, Enver Kulasin (Gaziantep FK)

