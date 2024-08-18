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Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u 2-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'a konuk oldu ve maçı 2-1 kazanarak üç puanın sahibi oldu.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 00:14
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 00:14
Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u 2-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dolu Bir Oyun

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Çaykur Rizespor, Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Maç, Rizespor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Önemli Anlar

Maçın 53. dakikasında, Adana Demirspor'dan Michut ceza sahası ön çizgisi üzerinden vuruş yaptı, ancak kaleci Gökhan Akkan topu kontrol etti. 60. dakikada Zeqiri sol çaprazdan kestiği ortada, Akintola'nın vuruşunu savunma kornere çeldi.

Maçın 63. dakikasında Yusuf Sarı, ceza sahası dışından etkili bir şut çekti fakat Gökhan Akkan topu tekrar kontrol etti.

Rizespor'un Üstünlüğü

74. dakikada Çaykur Rizespor, Muhammet Taha Şahin'in sağ kanattan yaptığı ortada, Ali Sowe'un şutuyla farkı ikiye çıkardı ve skoru 2-0 yaptı.

Adana Demirspor, maçta 83. dakikada Gravillon ile bir başka tehlike yarattı, ancak şutu az bir farkla dışarı gitti.

Adana Demirspor'un İhtimali

Karşılaşmanın son anlarında, 90+6. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Bünyamin Balat ile Hadziahmetovic arasındaki mücadelede hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+7. dakikada, penaltıyı kullanan Yusuf Barasi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve maçı 1-2'ye getirdi.

Sonuç

Karşılaşma, konuk takım Çaykur Rizespor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi ve bu sonuçla Rizespor üç puanın sahibi oldu.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası Adana Demirspor kalecisi Deniz Eren Dönmezer, sakatlık yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası Adana Demirspor kalecisi Deniz Eren Dönmezer, sakatlık yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası Adana Demirspor kalecisi Deniz Eren Dönmezer, sakatlık yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası Adana Demirspor kalecisi Deniz Eren Dönmezer, sakatlık yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası Adana Demirspor kalecisi Deniz Eren Dönmezer, sakatlık yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası Adana Demirspor kalecisi Deniz Eren Dönmezer, sakatlık yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası Adana Demirspor kalecisi Deniz Eren Dönmezer, sakatlık yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası Adana Demirspor kalecisi Deniz Eren Dönmezer, sakatlık yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası Adana Demirspor kalecisi Deniz Eren Dönmezer, sakatlık yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası Adana Demirspor kalecisi Deniz Eren Dönmezer, sakatlık yaşadı.

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