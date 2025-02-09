Çaykur Rizespor, Amir Hadziahmetovic ile Anlaşarak Yollarını Ayırdı

Çaykur Rizespor'dan Flas Gelişme

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, futbolcu Amir Hadziahmetovic ile karşılıklı anlaşma sonucu yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Hadziahmetovic'in geçici sözleşmesinin Beşiktaş kulübünün geri çağırma talebi ve Rizespor'un onayı ile feshedildiği belirtildi.

Teşekkür Mesajı Yayınlandı

Açıklamada, Hadziahmetovic'e sezon başından itibaren kulübe yaptığı katkılardan dolayı teşekkür edildi. Yeşil-mavili ekip, futbolcunun yeni kariyerinde başarılar diledi.