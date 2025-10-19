Çaykur Rizespor, Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Çaykur Rizespor, Başakşehir maçı hazırlıklarına start verdi

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yoğun çalışma

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen ve 22 Ekim Çarşamba günü RAMS Başakşehir'i ağırlayacak olan Çaykur Rizespor, hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, önce spor salonundaki çalışmayla başladı. Saha bölümünde ekip, 5'e 2 pas çalışması ve minyatür kale maçıyla antrenmanı tamamladı.

Halil Dervişoğlu, Alikulov ve Olawoyin tedavilerinin ardından takımdan ayrı çalıştı; oyuncuların tedavi süreçleri ve durumları teknik heyet tarafından izleniyor.

Çaykur Rizespor, maç hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

