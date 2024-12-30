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Çaykur Rizespor, Beşiktaş Maçına Hazır: Tarık Çetin Açıklamalarda Bulundu

Çaykur Rizespor'un kalecisi Tarık Çetin, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını sürdürüyor ve taraftar desteğinin önemine vurgu yapıyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 13:42
Çaykur Rizespor, Beşiktaş Maçına Hazır: Tarık Çetin Açıklamalarda Bulundu

Çaykur Rizespor, Beşiktaş Maçına Odaklandı

Mavi-yeşilli ekip, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 3 Ocak Cuma günü Beşiktaş ile yapacakları maça yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Çaykur Rizespor'un kalecisi Tarık Çetin, antrenman öncesinde düzenlediği basın toplantısında takımın motivasyonunu ve hedeflerini açıkladı.

Taraftar Desteği Kritik

Tarık Çetin, "Beşiktaş ile oynayacağımız maça odaklanmış durumdayız. Kendi sahamızda, seyircimizin önünde oynadığımız hiçbir maç için zor diyemem. Taraftarlarımızın maça olan etkisi büyük. Son ana kadar bizi desteklemelerini istiyoruz," şeklinde konuştu.

Galibiyet Hedefi

Yeni yıla galibiyetle başlamak istediklerini belirten Çetin, "Yeni yıla ilk maçı kazanarak hem taraftarımızı hem de camiamızı mutlu etmek istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Grbic'in Durumu İyi

Ayrıca, Göztepe ile oynanan maçta sakatlanan kaleci Ivo Grbic'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Tarık Çetin, "Grbic ile çok iyi anlaşıyoruz. Genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. İnişli çıkışlı performanslarımız oldu ama tamamen odaklandığımız konu ligin sonu. Üst sıraları hedefleyen bir takım olmayı istiyoruz,” diye ekledi.

Tarık Çetin, maç maç bakarak hedeflerine ulaşmayı planladıklarının da altını çizdi: "Hocamızın da belirttiği gibi, taraftarımızla bütünleştikten sonra galibiyetlerin geleceğine inanıyorum. Onların desteği bizim için çok önemli."

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