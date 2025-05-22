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Çaykur Rizespor, Beşiktaş Maçına Hazırlıklara Başladı

Çaykur Rizespor, 25 Mayıs Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde başladı.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 19:38
Çaykur Rizespor, Beşiktaş Maçına Hazırlıklara Başladı

Çaykur Rizespor, Beşiktaş Maçına Hazırlıklara Başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden başladı.

Yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Antrenman, core çalışması ile başladı ve ardından 5'2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığı bulunan Papanikolaou, bu çalışmaya katılmadı.

Çaykur Rizespor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde başladı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde başladı.

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