Çaykur Rizespor'da Halil İbrahim Pehlivan İle Ayrılık

Çaykur Rizespor'da Ayrılık Rüzgarları Essin!

Trendyol Süper Lig'in önemli takımlarından Çaykur Rizespor, futbolcu Halil İbrahim Pehlivan ile yollarını ayırma kararı aldı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan resmi açıklamada, oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiği belirtildi.

Kulüpten Teşekkür Mesajı

Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Halil İbrahim Pehlivan'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Halil İbrahim Pehlivan'a iki yıl boyunca kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.