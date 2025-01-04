Çaykur Rizespor'dan Beşiktaş Maçında Hakem ve VAR Tepkisi

Çaykur Rizespor'dan Hakem ve VAR'a Sert Eleştiriler
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında dün akşam konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor, maçın hakemine ve VAR'a yönelik tepkilerini dile getirdi.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş ile centilmence bir mücadele gerçekleştirildiği vurgulanarak, her iki camia yönetiminin ve futbolcularının fair-play kuralları çerçevesinde sahada kalmayı başardığı ifade edildi.
Maçın Sonuçlarına Etki Eden Kararlar
Açıklamada, "Maalesef hakem ve VAR ekibi, verdiği ve vermediği kararlar ile maçın önüne geçmiştir. Maç içerisinde birçok pozisyon futbol standartları dışında aleyhimize uygulanmıştır. Standart tutturulamayan birçok pozisyon söz konusu olmuştur." denildi.
Maçın uzatma anlarında atılan bir golün, benzer pozisyonların dakikalarca incelendiği bir durumda tartışmalı bir şekilde acele ile iptal edildiği, bu davranışın "bardağı taşıran son damla" Çaykur Rizespor, futbol dışında 22 branşta spora destek verdiğini hatırlatarak, "Türk futbolunun büyük çıkmazı olan hakem hatalarının yarattığı güvensizliğin sona ermesi için sorumluluklarımızı yerine getirmeyi özenle sürdürüyoruz," dedi. Ayrıca, aleyhlerine uygulanan kararların futbol kamuoyunda karşılık bulduğuna dikkat çekerek, "Son yıllarda yanlış kararlar nedeniyle kaybettiğimiz puanlara dikkat çekiyor ve diğer kulüpleri dayanışma içinde çalışmaya davet ediyoruz," Çaykur Rizespor açıklamasında, "Merhum İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 'Yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunum?' sözünü hatırlatarak, gerekli önlemlerin alınması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz,"
Hakem Hataları ve Türk Futboluna Etkisi
Çaykur Rizespor, futbol dışında 22 branşta spora destek verdiğini hatırlatarak, "Türk futbolunun büyük çıkmazı olan hakem hatalarının yarattığı güvensizliğin sona ermesi için sorumluluklarımızı yerine getirmeyi özenle sürdürüyoruz," dedi.
Ayrıca, aleyhlerine uygulanan kararların futbol kamuoyunda karşılık bulduğuna dikkat çekerek, "Son yıllarda yanlış kararlar nedeniyle kaybettiğimiz puanlara dikkat çekiyor ve diğer kulüpleri dayanışma içinde çalışmaya davet ediyoruz," Çaykur Rizespor açıklamasında, "Merhum İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 'Yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunum?' sözünü hatırlatarak, gerekli önlemlerin alınması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz,"
Çaykur Rizespor açıklamasında, "Merhum İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 'Yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunum?' sözünü hatırlatarak, gerekli önlemlerin alınması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz,"