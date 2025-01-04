Çaykur Rizespor'dan Beşiktaş Maçında Hakem ve VAR Tepkisi

Çaykur Rizespor'dan Hakem ve VAR'a Sert Eleştiriler

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında dün akşam konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor, maçın hakemine ve VAR'a yönelik tepkilerini dile getirdi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş ile centilmence bir mücadele gerçekleştirildiği vurgulanarak, her iki camia yönetiminin ve futbolcularının fair-play kuralları çerçevesinde sahada kalmayı başardığı ifade edildi.

Maçın Sonuçlarına Etki Eden Kararlar

Açıklamada, "Maalesef hakem ve VAR ekibi, verdiği ve vermediği kararlar ile maçın önüne geçmiştir. Maç içerisinde birçok pozisyon futbol standartları dışında aleyhimize uygulanmıştır. Standart tutturulamayan birçok pozisyon söz konusu olmuştur." denildi.