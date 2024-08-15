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Çaykur Rizespor'dan Hojer, Adana Demirspor Maçı Öncesi Hedeflerini Açıkladı

Hojer, Adana Demirspor maçı öncesi başarılı bir performans sergilemenin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 19:32
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 19:34
Çaykur Rizespor'dan Hojer, Adana Demirspor Maçı Öncesi Hedeflerini Açıkladı

Çaykur Rizesporlu Hojer'den Adana Demirspor Değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile zorlu bir maça çıkacak olan Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Casper Hojer, maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Başakşehir Maçındaki Performansa Dikkat Çekti

Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına konuşan Hojer, RAMS Başakşehir maçında gösterdikleri performansın, gelecek maçlara ışık tutabileceğini belirtti. "Başakşehir maçındaki gibi oynayabilirsek güzel bir sonuç alabileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Takım Arkadaşlarına ve Şehre Güveniyor

Rizespor'da mutlu olduğunu vurgulayan Hojer, "İyi bir takımımız var. Bu da bana yardımcı oluyor. Amacım performansımla takımın seviyesini yükseltmek, bunu başardığımda mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.

Geçmiş Sezonun Değerlendirmesi

Geçen sezonu iyi geçirdiklerini anımsatan Hojer, "Son 5-6 karşılaşmada istenilen sonuçları alamadık. Ancak aynı hedef doğrultusunda çalışmaya devam edersek bu sezon başarılı oluruz" diye ekledi.

Avrupa İddiası

Ligin başında olduklarını belirten Hojer, "Takım olarak üst sıralarda kalmayı amaçlıyoruz. Avrupa hedefleri de çok önemli, adım adım ilerlemek gerek" dedi.

Kişisel Hedefler

Kendi performansıyla ilgili de düşüncelerini paylaşan Hojer, "Geçen sezon yaptıklarımdan memnundum ama bu sezon kendimi geliştirmek istiyorum" diyerek hedeflerine olan inancını dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Çaykur...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Casper Hojer, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Çaykur...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Casper Hojer, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Çaykur...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Casper Hojer, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Çaykur...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Casper Hojer, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Çaykur...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Casper Hojer, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Çaykur...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Casper Hojer, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Çaykur...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Casper Hojer, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Çaykur...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Casper Hojer, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

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