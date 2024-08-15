Çaykur Rizespor'dan Hojer, Adana Demirspor Maçı Öncesi Hedeflerini Açıkladı

Çaykur Rizesporlu Hojer'den Adana Demirspor Değerlendirmesi
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile zorlu bir maça çıkacak olan Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Casper Hojer, maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu.
Başakşehir Maçındaki Performansa Dikkat Çekti
Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına konuşan Hojer, RAMS Başakşehir maçında gösterdikleri performansın, gelecek maçlara ışık tutabileceğini belirtti. "Başakşehir maçındaki gibi oynayabilirsek güzel bir sonuç alabileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Takım Arkadaşlarına ve Şehre Güveniyor
Rizespor'da mutlu olduğunu vurgulayan Hojer, "İyi bir takımımız var. Bu da bana yardımcı oluyor. Amacım performansımla takımın seviyesini yükseltmek, bunu başardığımda mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.
Geçmiş Sezonun Değerlendirmesi
Geçen sezonu iyi geçirdiklerini anımsatan Hojer, "Son 5-6 karşılaşmada istenilen sonuçları alamadık. Ancak aynı hedef doğrultusunda çalışmaya devam edersek bu sezon başarılı oluruz" diye ekledi.
Avrupa İddiası
Ligin başında olduklarını belirten Hojer, "Takım olarak üst sıralarda kalmayı amaçlıyoruz. Avrupa hedefleri de çok önemli, adım adım ilerlemek gerek" dedi.
Kişisel Hedefler
Kendi performansıyla ilgili de düşüncelerini paylaşan Hojer, "Geçen sezon yaptıklarımdan memnundum ama bu sezon kendimi geliştirmek istiyorum" diyerek hedeflerine olan inancını dile getirdi.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Casper Hojer, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Casper Hojer, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Casper Hojer, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Casper Hojer, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Casper Hojer, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Casper Hojer, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Casper Hojer, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Casper Hojer, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.