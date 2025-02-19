Çaykur Rizespor'dan Martin Minchev Cracovia'ya Transfer Oldu

Çaykur Rizespor, Martin Minchev'in Polonya'nın Cracovia kulübüne transfer olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 23:04
Çaykur Rizespor'dan Martin Minchev Cracovia'ya Transfer Oldu

Çaykur Rizespor'dan Minchev Transferi

Tredyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, başarılı oyuncusu Martin Minchev'in Polonya’nın Cracovia Kulübü'ne transfer olduğunu resmi olarak açıkladı.

Transfer Detayları

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Polonya’nın Cracovia Kulübü'ne bonservis karşılığı transfer olan oyuncumuz Martin Minchev'e, takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Minchev, Çaykur Rizespor formasıyla önemli bir performans sergileyerek dikkat çekmişti ve yeni transferiyle birlikte Polonya futboluna adım atacak. Transferin kulüpler için hayırlı olması dileğiyle.

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