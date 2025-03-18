Çaykur Rizespor'dan Teknik Direktör İlhan Palut'un Görevi Hakkında Açıklama

Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut'un istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı ve güvenin tam olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 16:57
Çaykur Rizespor'dan Teknik Direktör İlhan Palut'un Görevi Hakkında Açıklama

Çaykur Rizespor Kulübü, teknik direktör İlhan Palut'un görevine devam ettiğini vurguladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, bazı haber siteleri ve sosyal medya platformlarında İlhan Palut'un istifa ettiği yönünde çıkan haberlerin kesinlikle doğru olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, bu tür asılsız iddiaların kulübe zarar veren bir algı oluşturma çabası olduğu belirtilerek, "Kulübümüz üzerinde olumsuz algı oluşturma çabasındaki paylaşımlara itibar edilmemesini, teknik direktörümüz İlhan Palut'a güvenimizin ilk günkü gibi tam olduğunun bilinmesini isteriz. Teknik direktörümüz İlhan Palut görevinin başındadır ve iki sezon önce başlattığımız planlamamız kararlılıkla devam etmektedir," denildi.

Ayrıca, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Net Global Sivasspor ile oynanacak maçın hazırlıklarının 21 Mart Cuma günü başlayacağı da belirtilerek, kulübün kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

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