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Çaykur Rizespor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Galatasaray ile yapacağı maça yoğun bir tempoda hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 20:17
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 20:20
Çaykur Rizespor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Galatasaray ile Kritik Maç İçin Hazırlıklarına Start Verdi

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Futbolcular, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

İdman Detayları

Teknik çalışmanın ardından futbolcular, daraltılmış alanda pas oyunu ve koşu ile idmanı tamamladı. Ancak, sakatlığı devam eden Benhur Keser, bu antrenmanda yer almadı.

Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın...

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde başladı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın...

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde başladı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın...

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde başladı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın...

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde başladı.

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