MXGP Türkiye, 'Yılın En İyi Spor Projesi' ödülünü aldı

MXGP Türkiye, 2025 Afyonkarahisar yarışıyla rekor katılım ve yüksek izleyici ilgisiyle 'Yılın En İyi Spor Projesi' seçildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:12
MXGP Türkiye, 'Yılın En İyi Spor Projesi' ödülünün sahibi oldu

Afyonkarahisar'daki şampiyona spor turizmine büyük katkı sağladı

Bakırköy Ata Spor Kulübü, 2025 yılında ulusal ve uluslararası alanda başarı gösteren sporcuları, yöneticileri ve basın mensuplarını ödüllendirdi. Türk sporunda 28 yıllık geçmişe sahip ve binlerce sporcu yetiştirmiş olan kulüp, bu yıl düzenlediği törende spor camiasına değer katan kişi ve kuruluşları onurlandırdı.

Bu çerçevede, spor dünyasının öne çıkan organizasyonlarından MXGP Türkiye Dünya Motokros Şampiyonası, 'Yılın En İyi Spor Projesi' ödülüne layık görüldü. 2025 yılında Afyonkarahisar Belediyesi ev sahipliğinde Motor Sporları Merkezinde gerçekleştirilen şampiyona; rekor katılımcı sayısı, yüksek izleyici ilgisi ve nefes kesen yarış atmosferiyle uluslararası alanda yankı uyandırdı.

Etkinlik, dünyanın dört bir yanından gelen yıldız sporcuları ağırlayarak hem organizasyon kalitesi hem de sunduğu sportif heyecanla takdir topladı. MXGP Türkiye, her yıl başarılarına yenilerini ekleyerek Türkiye'nin spor turizmine sağladığı güçlü katkıyla dikkat çekiyor ve ülkenin uluslararası motor sporlarında önemli bir merkez haline gelmesine katkı sağlıyor.

'Yılın En İyi Spor Projesi' ödülü, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Sadık Vefaya takdim edildi.

TÜRK SPORUNDA 28 YILLIK GEÇMİŞE SAHİP, BİNLERCE SPORCU YETİŞTİRMİŞ VE DÜNYA ŞAMPİYONLARI...

