Fenerbahçe, Chobani ile Stat ve Forma Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Fenerbahçe, Chobani ile Tarihi Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Fenerbahçe Kulübü, Chobani ile stat isim ve Avrupa maçlarının forma sponsorluğu konularında önemli bir anlaşma gerçekleştirdi. İki taraf, Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi.

Ali Koç: "Fenerbahçe, Geleceği İnşa Ediyor"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bu anlaşmanın sadece ticaret olmadığını, iki tarafın geleceği inşa etmek için el sıkıştığını belirterek, "Fenerbahçe, global bir marka olma yolunda adım adım ilerliyor" ifadelerinde bulundu.

Hamdi Ulukaya: "Fenerbahçe'nin Yanındayız"

Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe'ye olan bağlılığını vurgulayarak, "Chobani'nin desteği sadece tabela desteği değildir. Her zaman her noktada Fenerbahçe'nin yanındayız" dedi.

Finansal Detaylar ve Gelecek Hedefleri

Fenerbahçe Kulübü, Chobani ile 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5+5 yıllık bir anlaşmaya vardığını ve her sezon için 10 milyon avro sponsorluk geliri elde edeceğini duyurdu. Ayrıca, şampiyonluk katılımına göre değişiklik gösterecek şekilde forma sponsorluğu için de anlaşma sağlandığı belirtildi.

Bu anlaşma, Türk sporuna ve Fenerbahçe'nin global marka oluşumuna önemli katkılar sağlayacak. Toplantıda, Fenerbahçe'nin mali bağımsızlığına önemli bir destek sunacağı da vurgulandı.

Fenerbahçe Kulübü, stat ve Avrupa maçlarının forma sponsorluğun konusunda anlaşmaya vardığını duyurduğu Chobani'yle sözleşme imzaladı. Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç (sağ 3) Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan (sol 2) Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya (sol 3) Chobani CFO'su Tarkan Gürkan (sağda) Chobani İletişim Direktörü Hatime Ulukaya (sağ 2) ve Shepherd Futures Başkanı Mehmet Lütfi Kırdar (solda) katıldı.

Fenerbahçe Kulübü, stat ve Avrupa maçlarının forma sponsorluğun konusunda anlaşmaya vardığını duyurduğu Chobani'yle sözleşme imzaladı. Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç (sağ 3) Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan (sol 2) Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya (sol 3) Chobani CFO'su Tarkan Gürkan (sağda) Chobani İletişim Direktörü Hatime Ulukaya (sağ 2) ve Shepherd Futures Başkanı Mehmet Lütfi Kırdar (solda) katıldı.