ÇBK Mersin, ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final'e Yükseldi

Çimsa ÇBK Mersin'den Etkileyici Performans

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Çimsa ÇBK Mersin, İlkem Yapı Tarsus Spor ile karşı karşıya geldi.

Maç Sonucu

Maçın sonunda ÇBK Mersin, rakibini 98-71 gibi farklı bir skorla mağlup ederek Dörtlü Final'e yükselmeyi başardı.

Bu galibiyet, Çimsa ÇBK Mersin’in turnuvada ne kadar güçlü bir takım olduğunu bir kez daha gösterdi. Takımın bu başarı ile birlikte hedefi, Türkiye Kupası'nda şampiyonluğu elde etmek olacak.

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Çimsa ÇBK Mersin, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Tarsus Spor'dan Jillian Alleyne (sağda) ile ÇBK Mersin'den Teaira McCowan (solda) mücadele etti.

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Çimsa ÇBK Mersin, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Tarsus Spor'dan Jillian Alleyne (sağda) ile ÇBK Mersin'den Teaira McCowan (solda) mücadele etti.