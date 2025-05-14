Çaykur Rizespor, Göztepe Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında, 18 Mayıs Pazar günü Göztepe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Takım, antrenmanlarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yürütüyor. Futbolcular, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı.

Daha sonra, pas ve taktik çalışmaları ile devam eden antrenman, daraltılmış alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Ancak, sakatlığı bulunan oyuncu Papanikolaou idmana katılmadı. Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı için hazırlıklarını sürdürecek.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.