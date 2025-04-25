Çaykur Rizespor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Çaykur Rizespor Kayserispor ile Deplasmana Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 27 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Bellona Kayserispor maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmana koşu ile başladı. Takım, 5'e 2 çalışma oyunuyla enerji topladıktan sonra taktik ağırlıklı çalışmalarla idmanı tamamladı.

Sakatlık Sorunları

Ne yazık ki, sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal ve Papanikolaou bu antrenmana katılmadı. Takımın antrenmana katılmayan oyuncuları, Kayserispor karşısındaki mücadelede eksik kalabilir.

Son Hazırlıklar ve Kayseri'ye Hareket

Çaykur Rizespor, yarın gerçekleştireceği son çalışmanın ardından özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek. Futbolseverler, maçta takımın neler yapacağını merakla bekliyor.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Mocsi de katıldı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Mocsi de katıldı.