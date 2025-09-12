Çaykur Rizespor, Loide Augusto'yu 1 yıllığına kiraladı

Trendyol Süper Lig ekibi kadrosunu güçlendirdi

Çaykur Rizespor, Angolalı kanat oyuncusu Loide Augustoyu kiralık olarak transfer etti. Yeşil-mavili kulübün yaptığı resmi açıklamada, oyuncunun transfer sürecinin tamamlandığı duyuruldu.

Açıklamaya göre Augusto için Brezilya ekibi Vasco do Gama ile anlaşma sağlandıktan sonra futbolcu İstanbula geldi ve Acibadem Fulya Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrollerinin ardından oyuncu 1 yıllık anlaşma imzaladı.

Kulüp duyurusunda, "Yeni transferimiz Augusto'ya 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

25 yaşındaki Loide Augusto'nun Türkiye'de daha önce Alanyaspor forması giydiği belirtildi. Transfer, Çaykur Rizespor'un kanat bölgesindeki seçeneklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

