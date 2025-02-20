Çaykur Rizespor, Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Çaykur Rizespor, Samsunspor'a Hazırlanıyor
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-mavili takım, antrenmanlarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Kar Yağışı Altında Antrenman
Antrenman, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde kar yağışı altında yapıldı. Isınma hareketleri ile başlayan çalışma, pas ve dar alandaki teknik antrenmanlarla sona erdi.
Çaykur Rizespor, bu önemli maç öncesindeki son antrenmanını yarın yaparak hazırlık sürecini tamamlayacak.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde devam etti.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde devam etti.