Çaykur Rizespor, Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Çaykur Rizespor, Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 17:24
Çaykur Rizespor, Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Çaykur Rizespor, Samsunspor'a Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-mavili takım, antrenmanlarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Kar Yağışı Altında Antrenman

Antrenman, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde kar yağışı altında yapıldı. Isınma hareketleri ile başlayan çalışma, pas ve dar alandaki teknik antrenmanlarla sona erdi.

Çaykur Rizespor, bu önemli maç öncesindeki son antrenmanını yarın yaparak hazırlık sürecini tamamlayacak.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı...

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde devam etti.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı...

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde devam etti.

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