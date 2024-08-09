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Çaykur Rizespor Taraftarıyla Buluştu

Çaykur Rizespor, 12 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig sezonu öncesinde taraftarlarıyla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 21:34
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 21:42
Çaykur Rizespor Taraftarıyla Buluştu

Çaykur Rizespor 2023-2024 Sezonuna Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos'ta RAMS Başakşehir'i ağırlayacak olan Çaykur Rizespor, taraftarlarıyla anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi.

Taraftar İlgisi Yoğun

Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki takım, Çaykur Didi Stadı'nda düzenlenen antrenmanın ardından taraftarların katılımıyla coşkulu bir etkinlik gerçekleştirdi. Yeşil-mavili taraftarlar, tezahüratlarıyla futbolculara moral verdi. Bazı taraftarlar meşale yakarak, teknik ekip ve oyunculara olan sevgi gösterisini artırdı.

Kulüp Başkan Vekili'nden Görüşler

Kulüp Başkan Vekili Adnan Er, etkinlik sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Geçen sezonu başarılı şekilde geçirdiklerini belirten Er, "Yeni futbolcularla yeni sezonda daha büyük başarılar elde edeceğiz. Taraftarlarımızda büyük bir heyecan var. Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden biri olarak Avrupa'ya gitme yolunda hep beraber ilerleyeceğiz" dedi.

Gelecek Planları

Öte yandan, Er birkaç yeni transferin de düşünüldüğünü belirtti. "Sahamızı da yeniledik ve Türkiye'nin en iyi statlarından biri olmayı hedefliyoruz. Yeni sezonda ilk beş hedefimiz var ve bunu gerçekleştireceğiz. Herkese hayırlı olsun, umarım başarılı bir sezon geçiririz" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek Çaykur Rizespor, taraftarıyla buluştu. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Çaykur Didi Stadı'nda yapılan antrenmanın ardından taraftarlar, stada alındı. Meşale de yakan taraftarlar, teknik direktör Palut ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek Çaykur Rizespor, taraftarıyla buluştu. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Çaykur Didi Stadı'nda yapılan antrenmanın ardından taraftarlar, stada alındı. Meşale de yakan taraftarlar, teknik direktör Palut ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek Çaykur Rizespor, taraftarıyla buluştu. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Çaykur Didi Stadı'nda yapılan antrenmanın ardından taraftarlar, stada alındı. Meşale de yakan taraftarlar, teknik direktör Palut ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek Çaykur Rizespor, taraftarıyla buluştu. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Çaykur Didi Stadı'nda yapılan antrenmanın ardından taraftarlar, stada alındı. Meşale de yakan taraftarlar, teknik direktör Palut ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek Çaykur Rizespor, taraftarıyla buluştu. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Çaykur Didi Stadı'nda yapılan antrenmanın ardından taraftarlar, stada alındı. Meşale de yakan taraftarlar, teknik direktör Palut ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek Çaykur Rizespor, taraftarıyla buluştu. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Çaykur Didi Stadı'nda yapılan antrenmanın ardından taraftarlar, stada alındı. Meşale de yakan taraftarlar, teknik direktör Palut ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek Çaykur Rizespor, taraftarıyla buluştu. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Çaykur Didi Stadı'nda yapılan antrenmanın ardından taraftarlar, stada alındı. Meşale de yakan taraftarlar, teknik direktör Palut ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek Çaykur Rizespor, taraftarıyla buluştu. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Çaykur Didi Stadı'nda yapılan antrenmanın ardından taraftarlar, stada alındı. Meşale de yakan taraftarlar, teknik direktör Palut ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.

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