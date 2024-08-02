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Çaykur Rizespor'un Yeni Sezon Hazırlıkları: Teknik Direktör İlhan Palut'tan Açıklamalar

Çaykur Rizespor, yeni sezona yönelik transfer ve hazırlık süreçlerini değerlendirdi. Teknik direktör İlhan Palut, planlarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 12:24
Çaykur Rizespor'un Yeni Sezon Hazırlıkları: Teknik Direktör İlhan Palut'tan Açıklamalar

Çaykur Rizespor'da Yeni Sezon Hazırlıkları

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, takımının yeni sezon hazırlıklarını medya ile paylaştı. Palut, transfer sürecine dair önemli bilgiler verdi.

Transfer Planları

Palut, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Sol stoper, orta saha ve bir kanat oyuncusu almak istiyoruz. Eğer uygun bir forvet bulursak, kadromuza bir oyuncu daha katabiliriz" dedi.

Palut, 4 oyuncu transfer ettiklerini ve kaleci Gökhan Akkan ile sözleşme yenilediklerini belirtti. Ayrıca, Beşiktaş'a transferi gündemde olan Emirhan Topçu ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.

Jonjo Shelvey'nin Durumu

Palut, takım içinde geleceği belirsiz olan Jonjo Shelvey hakkında ise, "Kendisi çok yetenekli bir oyuncu. Ancak şu an için takıma dönmesi söz konusu değil. Biz planlarımızı onun yokluğunda yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Hazırlık Maçları ve Lige Başlangıç

Palut, ligin başlamasına az bir süre kala, pazar günü Samsunspor ile son hazırlık maçını oynayacaklarını belirtti. Ligin ilk haftasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacaklarını vurguladı.

"Rakibimiz iyi bir takım. Avrupa'da başarılı sonuçlar alıyorlar. Hazırlıklarımız iyi gidiyor ve onlara karşı hazır bir şekilde çıkacağız" diyen Palut, ayrıca kısa vadede fikstüre odaklandığını belirtti. Hazırlıkların planlandığı gibi devam ettiğini ifade eden Palut, "Başakşehir maçına odaklandık, diğer maçlar hakkında düşünmüyoruz" açıklamasında bulundu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere açıklamada...

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere açıklamada bulundu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere açıklamada...

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere açıklamada bulundu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere açıklamada...

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere açıklamada bulundu.

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