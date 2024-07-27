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ÇBK Mersin, Marine Fauthoux'u Kadrosuna Katıyor

ÇBK Mersin, Fransa'nın yetenekli oyun kurucusu Marine Fauthoux ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 22:52
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 22:52
ÇBK Mersin, Marine Fauthoux'u Kadrosuna Katıyor

ÇBK Mersin Yeni Bir Transfer Daha Gerçekleştirdi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin önemli temsilcisi ÇBK Mersin, oyun kurucu Marine Fauthoux ile 2 yıl sürecek bir anlaşma sağladı.

Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon için kadro oluşumunun sürdüğü ve transfer çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Geçen sezon Fransa'nın LDLC Asvel Feminin takımında ve Fransa Milli Takımı'nda mücadele eden Fauthoux, önemli bir güç katacak.

Açıklamada, "Marine Fauthoux ile anlaşmaya varmamız çok önemli. Kendisinin tecrübesi ve yetenekleri, takımımız için büyük bir avantaj sağlayacak." denildi.

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