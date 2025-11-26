Mehmet Sepil: Göztepe, İzmir’in En Önemli Toplumsal Kuruluşlarından Biri

Mehmet Sepil, Göztepe’nin satranç ve amatör branşlardaki çalışmalarıyla İzmir’in en önemli toplumsal kuruluşlarından biri olduğunu ve geniş bir sporcu kitlesine sahip olabileceklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 15:24
Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Göztepe Satranç ile UKEB Okulları arasında gerçekleştirilen iş birliğinin lansmanında önemli açıklamalarda bulundu.

Sepil, camia olarak İzmir’in en önemli toplumsal kuruluşlarından biri olduklarını belirterek, Türkiye’de en fazla amatör ve olimpik branşı bünyesinde barındıran takımlardan biri olabileceklerini vurguladı.

Satranç branşı yükselişte

Bu branşa 4 yıl önce başladıklarını ve kısa sürede mesafe kat ettiklerini söyleyen Sepil, "3. Lig’de en alt seviyeden başlayıp geçen sene en üst lige yükseldik. Türkiye bugün satrançta artık çok önemli bir konuma gelmiş durumda, yaklaşık 1 milyon aktif oyuncu, bin 700, bin 800 civarında da lisanslı sporcu var. Bu rakamlar gerçekten çok anlamlı. Diğer branşlarımızdaki sporcu sayılarıyla Avrupa’yı kıyasladığımızda her zaman aynı başarıyı göremiyoruz; örneğin voleybolda yanılmıyorsam yaklaşık 400 bin sporcu var. Burada en önemli nokta, satrançtaki büyük kitlenin büyük kısmı gençlerin oluşturmasıdır" dedi.

Sepil, satrancın fiziksel bir branş olmasa da çocukların gelişimi açısından kritik olduğunu, düşünme ve analiz becerilerini güçlendirdiğini belirtti.

Göztepe'nin toplumsal rolü ve amatör spor vurgusu

Göztepe’nin çalışmalarının hem Türkiye hem de İzmir’de dikkat çektiğini ifade eden Sepil, "Camia olarak belki de İzmir’in en önemli toplumsal kuruluşlarından biriyiz. Sürekli ifade ettiğim gibi, Türkiye’de en fazla amatör ve olimpik branşı bünyesinde barındıran takımlardan biri olabiliriz. Bu nedenle satranç da bizim için önemli bir yer tutuyor" diyerek sözlerini tamamladı.

