Naim Süleymanoğlu’nun İlk Antrenörü Hilmi Pekünlü Kütahya’da Vefat Etti

Türk halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu’nun ilk antrenörü Hilmi Pekünlü, Kütahya’da hayatını kaybetti; cenazesi Evliya Çelebi Mezarlığı’na defnedildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 14:38
Halter camiasında derin üzüntü

Türk halterinin efsane ismi ’Cep Herkülü’ Naim Süleymanoğlu’nun ilk antrenörü olarak tanınan Hilmi Pekünlü, Kütahya'da hayatını kaybetti.

Bursa’nın Kırcaali şehrine bağlı Mestanlı ilçesinde dünyaya gelen ve 1991 yılında Kütahya'ya yerleşen Hilmi Pekünlü, burada halter antrenörlüğünü sürdürdü. Naim Süleymanoğlu'nun çocukluk yıllarında yanında yer alan Pekünlü, birçok başarılı sporcu yetiştirdi.

Hilmi Pekünlü için Hayme Ana Camii'nde Cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı; arından Kütahya Evliya Çelebi Mezarlığı'na defnedildi.

Halter camiası ve sevenleri, Pekünlü'nün vefatı nedeniyle üzüntü duyuyor.

