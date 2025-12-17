DOLAR
Manisa Okul Sporları 2025-2026: Basketbolda Şampiyonlar Belli Oldu

2025-2026 Okul Sporları Basketbol Gençler A'nda Manisa şampiyonları açıklandı: Kızlarda Ahmetli Anadolu Lisesi, Erkeklerde Özel Elit Ege Koleji zafere ulaştı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 14:27
Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 2025-2026 Sezonu Okul Sporları Basketbol Gençler A Kızlar ve Erkekler İl Birinciliği müsabakaları, oynanan final karşılaşmalarıyla tamamlandı. Büyük heyecana sahne olan organizasyonda genç sporcular, il birinciliği için parkede üstün performans sergiledi.

Genç Kızlar

Genç Kızlar kategorisinde finalde Ahmetli Anadolu Lisesi, Manisa Lisesi'ni 84-33 mağlup ederek il birincisi oldu. Turnuvayı Manisa Lisesi ikinci sırada tamamlarken, Hasan Türek Anadolu Lisesi üçüncü, Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Genç Erkekler

Genç Erkekler finalinde Özel Elit Ege Koleji Anadolu Lisesi ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşılaştı. Karşılaşmayı 103-37 ile kazanan Özel Elit Ege Koleji Anadolu Lisesi şampiyonluğa ulaştı. Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Salihli Anadolu Lisesi üçüncü, Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi dördüncü sırada yer aldı.

İl Temsil Hakkı ve Ödül Töreni

İl birincisi olan takımlar, Manisa'yı bölge şampiyonasında temsil etme hakkı elde etti. Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları; Şehzadeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Özel, Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, Elit Ege Koleji Okul Müdürü Bülent Tonoz ve Okul Sporları İl Tertip Komitesi üyeleri tarafından takdim edildi.

