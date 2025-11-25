Tedesco'dan Taha Şahin'e Övgü: Rizespor'un Kilit İsmi

Fenerbahçe - Rizespor mücadelesinin ardından

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Çaykur Rizespor'un sağ beki Muhammet Taha Şahin'in performansına ve takıma sağladığı katkılara dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapatırken müsabakadan 5-2 galip ayrıldı.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Tedesco, Rizesporlu oyuncular hakkında değerlendirmelerde bulundu ve özellikle ev sahibinin başarılı sağ beki Taha Şahin'i öne çıkardı. Teknik adam, oyuncunun ileri çıkışlarının takımın ataklarında belirleyici olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "Benim için anahtar oyuncuları bekleri. Oyun kurulumuna katkı sağlayan oyuncular. Dolayısıyla güçlü bir takıma karşı oynadık. Verkaçlar yapıyorlardı. Biz hazırlanmıştık ama maça ne kadar hazırlanırsanız hazırlanın maçın içindeki o duygu farklıdır"

25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon sergilediği performansla 3 büyüklerin radarına girmeyi başarmıştı. Taha Şahin, mart ayında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından aday kadroya davet edilmişti.

ÇAYKUR RİZESPOR'UN SAĞ BEKİ MUHAMMET TAHA ŞAHİN