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Çekya'da Milli Sporcularımızdan Altın ve Gümüş Madalya

Çekya'daki Para Masa Tenisi Turnuvasında Ebru Acer altın, Sümeyra Türk ise gümüş madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 21:27
Çekya'da Milli Sporcularımızdan Altın ve Gümüş Madalya

Çekya'da düzenlenen Para Masa Tenisi Turnuvası'nda milli sporcularımız büyük bir başarıya imza attı. Ebru Acer, turnuvayı altın madalya ile tamamlarken, Sümeyra Türk ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ostrava kentinde gerçekleştirilen ve Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na puan veren bu önemli turnuva, milli sporcularımız için bir dönüm noktası oldu.

Turnuvanın final karşılaşmasında Ebru Acer ve Sümeyra Türk, birbirlerine karşı mücadele etti. Ebru, rakibini 3-0 yenerek altın madalya'nın sahibi olurken, Sümeyra da gümüş madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ebru ve Sümeyra'nın finalde karşı karşıya gelerek ülkemize altın ve gümüş madalya kazandırmaları hepimiz için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Sporcularımızın özverisi, antrenörlerimizin emeği ve milli takımımızın kararlılığı bu başarıyı getirdi. Tüm ekibimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." Bu ifadeler, takım ruhunun ve disiplinin başarısındaki önemli rolünü vurguluyor.

Çekya'da düzenlenen Para Masa Tenisi Turnuvası'nda milli sporculardan Ebru Acer altın, Sümeyra...

Çekya'da düzenlenen Para Masa Tenisi Turnuvası'nda milli sporculardan Ebru Acer altın, Sümeyra Türk ise gümüş madalya kazandı.

Çekya'da düzenlenen Para Masa Tenisi Turnuvası'nda milli sporculardan Ebru Acer altın, Sümeyra...

Çekya'da düzenlenen Para Masa Tenisi Turnuvası'nda milli sporculardan Ebru Acer altın, Sümeyra Türk ise gümüş madalya kazandı.

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