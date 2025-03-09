Cezalı Antrenör Pınar Konca Takımını Otobüsten Yönetti

Pınar Konca, cezası nedeniyle sahaya giremeyince Eskişehirspor'u otobüsün üzerinden yönetti.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 15:07
Cezalı Antrenör Pınar Konca Takımını Otobüsten Yönetti

Eskişehirspor'da İlginç Antrenman Yöntemi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Eskişehirspor'un antrenörü Pınar Konca, yaşadığı ceza nedeniyle sahaya giremeyince ilginç bir çözüm buldu. Takımını otobüsün üzerinden yönetmeye karar veren Konca, maç sırasında sahadan uzak kalmamak için böyle bir yol izledi.

Beraberlik Sonrası Play-Off Bilgisi

Denizli Sultanlar Spor ile Çukurhisar Futbol Sahası'nda mücadele eden Eskişehirspor, maçı 2-2 berabere tamamladı. Takım, Kadınlar 2. Ligi C Grubu'nda 39 puan ile ikinci sırada bulunuyor ve play-off'u garantilemiş durumda.

Pınar Konca, geçen hafta oynanan Konya İdmanyurdu Spor maçında yaşanan olaylar sonucu disiplin cezası almıştı. O maçta, rakip takımın yedek kulübesine doğru koşarak oyuncusuna yapılan bir saldırıya müdahale ettiği için kırmızı kart görmüştü. Bu yüzden sahaya giriş izni bulamayan Konca, otobüsün üzerine çıkarak daha iyi bir açıdan oyunu izleyip, oyuncularına taktik vermeyi başardı.

Gazetecilere konuşan Konca, "Tribün sahaya biraz uzaktı. Otobüsün olduğu yerden ise daha yakındı. Sahayı daha geniş bir açıyla görmek için otobüsün üzerine çıktım" dedi. Konca ayrıca, takım olarak grupta elde ettikleri başarıyı da vurguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi C Grubu'nda Eskişehirspor ile Denizli Sultanlar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi C Grubu'nda Eskişehirspor ile Denizli Sultanlar Spor, Çukurhisar Futbol Sahası'nda karşılaştı. Eskişehirspor'un antrenörü Pınar Konca, cezası nedeniyle sahaya giremeyince, takımını otobüsün üzerinden yönetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi C Grubu'nda Eskişehirspor ile Denizli Sultanlar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi C Grubu'nda Eskişehirspor ile Denizli Sultanlar Spor, Çukurhisar Futbol Sahası'nda karşılaştı. Eskişehirspor'un antrenörü Pınar Konca, cezası nedeniyle sahaya giremeyince, takımını otobüsün üzerinden yönetti.

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