Cihat Arslan Şanlıurfaspor'un Yeni Teknik Direktörü

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Cihat Arslan'ı teknik direktör olarak atadı. Kulüp, sosyal medya üzerinden resmi açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 23:09
Cihat Arslan Şanlıurfaspor'un Yeni Teknik Direktörü

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, yeni bir döneme merhaba diyor. Kulübün teknik direktörlük koltuğuna Cihat Arslan oturdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Cihat Arslan ile anlaşma sağlamıştır. Daha önce de kulübümüzde görev alan ve önemli katkılar sunan hocamıza ve ekibine yeni dönemlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Cihat Arslan, geçmişte Şanlıurfaspor'da gösterdiği performansla dikkat çekmişti ve şimdi tekrar kulübün başarısını artırmak için görev alacak. Futbolseverler, bu yeni dönemde takımın alacağı şekli merakla bekliyor.

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