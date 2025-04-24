Çimentaş Elazığspor'un 1. Lig Hedefi: Son İki Maçta 3 Puan İçin Çalışmalar Sürüyor

Çimentaş Elazığspor, 1. Lig Hedefiyle Son İki Maç İçin Hazırlanıyor

Teknik direktör Fırat Gül, Çimentaş Elazığspor'un 1. Lig hedefi doğrultusunda son iki maçına çıkacağını duyurdu. Gül, "Kredimiz olmadığı için her maçımızı 3 puan üzerine kurgulayıp çıkıyoruz. Bundan sonraki 2 maçımıza da 3 puan için çıkacağız," dedi.

Son İki Maç Hedefi: Üçer Puan

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Çimentaş Elazığspor, 33. haftada Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile deplasmanda ve 34. haftada Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu ile evinde karşılaşacak. Takım, bu iki önemli maçtan da üçer puanla ayrılmayı hedefliyor.

Şampiyonluk Umutları Sürüyor

Takım, grupta 68 puanla lider konumda bulunan Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor ve 67 puanı bulunan Motolux 68 Aksarayspor ardından 66 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Teknik direktör Fırat Gül’ün göreve gelmesinin ardından oynanan dört maçta da galip gelmesi, şampiyonluk umudunu artırıyor.

Fırat Gül'den Motivasyon Mesajı

Fırat Gül, Karacabey Belediyespor ile karşılaştıkları zorlu maçı kazanmanın, hedeflerine ulaşmaları için önemli olduğunu dile getirdi. Gül, "Kalan maçları kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah kırılması daha zor olan bir rekora imza atarız," ifadelerine yer verdi.

Gül, kalan iki maçı kazanmak için yoğun çalıştıklarını belirterek, "Ligin bitimine 2 hafta kaldı. Rakiplerle aramızda puan farkı az. Bizim kazanmamız lazım. Kazandığımız zaman şampiyonluk hesapları içinde oluyoruz," dedi.

Elazığ Halkına Mutluluk Arzusuyla

Son olarak oyuncuların yoğun çaba gösterdiğini vurgulayan Gül, takım olmayı başardıkları için mutlu olduklarını belirtti. Gül, "Elimizden geleni yapıp Elazığ halkına sezon sonunda hak ettikleri mutluluğu yaşatmak istiyoruz," diyerek sözlerini tamamladı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Çimentaş Elazığspor, 1. Lig hedefiyle son 2 maçına çıkacak. Elazığspor, ligin 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri maçından üç puanla ayrılmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Çimentaş Elazığspor, 1. Lig hedefiyle son 2 maçına çıkacak. Elazığspor, ligin 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri maçından üç puanla ayrılmak için çalışmalarını sürdürüyor.