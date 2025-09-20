ÇİMSA ÇBK Mersin 77-68 Galip | 19. Erciyes Kupası Kadınlar

19. Erciyes Kupası'nda ÇİMSA ÇBK Mersin, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 77-68 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 18:15
Kayseri'de oynanan mücadelede Mersin üstünlüğü

Kayseri'de düzenlenen 19. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası kapsamında oynanan maçta ÇİMSA ÇBK Mersin, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 77-68 mağlup etti.

Karşılaşma sonunda ÇİMSA ÇBK Mersin 77 sayıyla sahadan galip ayrılırken, Melikgazi Kayseri Basketbol 68 sayıda kaldı.

Kayseri'de düzenlenen 19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda ÇİMSA ÇBK Mersin ile...

Kayseri'de düzenlenen 19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda ÇİMSA ÇBK Mersin ile Melikgazi Kayseri Basketbol karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncusu Meltem Avcı Yılmaz (solda) rakibi Sevgi Tonguç (sağda) ile mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda ÇİMSA ÇBK Mersin ile...

