ÇİMSA ÇBK Mersin 77-68 Galip: 19. Erciyes Kupası Kadınlar

Kayseri'de oynanan mücadelede Mersin üstünlüğü

Kayseri'de düzenlenen 19. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası kapsamında oynanan maçta ÇİMSA ÇBK Mersin, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 77-68 mağlup etti.

Karşılaşma sonunda ÇİMSA ÇBK Mersin 77 sayıyla sahadan galip ayrılırken, Melikgazi Kayseri Basketbol 68 sayıda kaldı.

Kayseri'de düzenlenen 19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda ÇİMSA ÇBK Mersin ile Melikgazi Kayseri Basketbol karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncusu Meltem Avcı Yılmaz (solda) rakibi Sevgi Tonguç (sağda) ile mücadele etti.