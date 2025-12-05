Ege Yıldızları Tiflis Kupası'nı Muğla'ya Getirdi

Muğlayı temsil eden Ege Yıldızları Spor Kulübü, 2-6 Aralık 2025 tarihlerinde Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te düzenlenen Uluslararası Tiflis Kupasında tüm rakiplerini mağlup ederek şampiyon oldu.

Turnuva ve rakipler

Türk hokeyi adına uluslararası arenada önemli bir başarıya imza atan Muğla temsilcisi, turnuva süresince Ukimerioni Kutaisi, Adjara Sports ve Abasha Georgian takımlarıyla karşılaştı. Ege Yıldızları, sergilediği üstün performansla bu zorlu rakiplerin tamamını yenerek Tiflis Kupasını kazandı ve kupayı hem Muğla iline hem de Türkiye’ye getirdi.

Teknik ekipten açıklama

Organizasyonun ardından duygularını dile getiren Ege Yıldızları Spor Kulübü Başantrenörü Serkan Şen, şampiyonluğun sıkı bir çalışmanın ürünü olduğunu vurguladı. Şen, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu organizasyona çok sıkı hazırlandık ve sonunda Uluslararası Tiflis Kupasını Muğla ilimize ve ülkemize kazandırdık. Tüm sporcularımız Gürcistan’daki hokey otoritelerinden tam not aldılar. Gösterdikleri özveri ve başarı için sporcularımı kutluyorum. Mutlu ve gururluyuz "

Ege Yıldızlarının elde ettiği bu zafer, hem kulüp hem de Türk hokeyi için uluslararası alanda dikkat çekici bir başarı olarak kayda geçti.

