Çayırova Belediyesi, Göztepe'yi Ağırlıyor: TBL 13. Hafta

TBL 13. hafta: Çayırova Belediyesi, yarın Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda Göztepe ile karşılaşacak. Kocaeli temsilcisi 10-2 ile ikinci sırada, maç 16.30'da.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 13:21
Karşılaşma Öncesi Durum

Türkiye Basketbol Ligi (TBL) 13. hafta mücadelesinde Çayırova Belediyesi, yarın sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

Ligde geride kalan 12 haftada 10 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci sırada yer alan Kocaeli temsilcisi, İzmir ekibi Göztepe karşısında galibiyet arayacak. Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan ancak son 2 haftayı mağlubiyetle kapatan Çayırova Belediyesi, sahasında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Takım ve Maç Bilgileri

Başantrenör Gökhan Güney yönetimindeki takımda, zorlu karşılaşma öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Mücadele Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda yarın 16.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı yönetecek hakemler: İbrahim Altıntaş, Hakan Gerey ve Barış Burak Durmuş.

Taraftara Çağrı

Belediyeden yapılan açıklamada basketbolseverler maça davet edilerek, 'Taraftarımızla birlikte el ele yeni bir galibiyet serisine yürümek için buluşalım' ifadesine yer verildi.

