ÇİMSA ÇBK Mersin 83-69 Umana Reyer Venezia — FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ilk galibiyet
Maç sonucu
ÇİMSA ÇBK Mersin: 83 - Umana Reyer Venezia: 69
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında İtalya'nın Umana Reyer Venezia ekibini 83-69 mağlup etti.
Karşılaşmanın önemi ve gelişmeler
Bu sonuçla Mersin ekibi grupta ilk galibiyetini aldı.
ÇİMSA ÇBK Mersin Başantrenörü Georgios Dikaioulakos, itirazları sonucunda osn periyotta soyunma odasına gönderildi.
Karşılaşmanın son dakikasında, İtalya ekibinin yedek kulübesi önündeki reklam panosunda kablonun küçük çaplı yanması sonucu oyun yaklaşık 6 dakika durdu. Görevlilerin reklam panosunu kaldırmasının ardından maç yeniden devam etti.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu dördüncü haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, İtalya'nın Umana Reyer Venezia ekibiyle Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda ÇİMSA ÇBK Mersin'den Lusia Geiselsoder (sağda) rakibiyle mücadele etti.