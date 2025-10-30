ÇİMSA ÇBK Mersin 83-69 Umana Reyer Venezia — FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ilk galibiyet

ÇİMSA ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu'nda Umana Reyer Venezia'yı 83-69 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı; maçta kısa süreli bir duraklama yaşandı.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 21:28
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 21:44
Maç sonucu

ÇİMSA ÇBK Mersin: 83 - Umana Reyer Venezia: 69

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında İtalya'nın Umana Reyer Venezia ekibini 83-69 mağlup etti.

Karşılaşmanın önemi ve gelişmeler

Bu sonuçla Mersin ekibi grupta ilk galibiyetini aldı.

ÇİMSA ÇBK Mersin Başantrenörü Georgios Dikaioulakos, itirazları sonucunda osn periyotta soyunma odasına gönderildi.

Karşılaşmanın son dakikasında, İtalya ekibinin yedek kulübesi önündeki reklam panosunda kablonun küçük çaplı yanması sonucu oyun yaklaşık 6 dakika durdu. Görevlilerin reklam panosunu kaldırmasının ardından maç yeniden devam etti.

