NBA All-Star 2025: Son Takım ve Eşleşmeler Belirlendi

NBA All-Star 2025'te Son Hazırlıklar Tamamlandı

NBA All-Star 2025 organizasyonunun son takım ve eşleşmeleri açıklandı. Bu yılki All-Star karşılaşması ilk kez dört takımın mücadele edeceği 3 maçlık mini bir turnuvayı kapsıyor. Bu formatta Alperen Şengün de yer alacak.

Yükselen Yıldızlar Maçları Sonuçlandı

Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün de forma giyeceği organizasyon, yükselen yıldızlar maçlarının ardından son takımın belirlenmesiyle devam ediyor. Takımlarda çaylak ve ikinci yıl basketbolcularıyla NBA Gelişim Ligi oyuncuları mücadele etti. C Takımı, 4. ekip olarak All-Star'a katılma hakkı elde etti.

İlk Yarı Final Mücadelesi

Yükselen yıldızlar maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle sıralandı:

1. maç (Yarı final): C Takımı - T Takımı: 40-34

2. maç (Yarı final): NBA Gelişim Ligi Takımı - M Takımı: 40-39

3. maç (Final): C Takımı - NBA Gelişim Ligi Takımı: 25-14

Bu organizasyondaki son ekip, yorumcu ve eski basketbolcu Candace Parker tarafından yönetilen Candace Takımı adıyla mücadele edecek.

Yarı Final ve Final Programı

17 Şubat Pazartesi günü TSİ 04.00’te başlayacak olan All-Star mini turnuvasında, yarı final ve final maçlarında hedef skor uygulaması geçerli olacak. Bu kapsamda:

1. maç (Yarı final): Kenny'nin Genç Yıldızlar Takımı - Chuck'ın Global Yıldızlar Takımı

2. maç (Yarı final): Shaq Takımı - Candace’in Yükselen Yıldızlar Takımı

3. maç (Final): Yarı final maçlarını kazanan takımlar

NBA All-Star Takım Kadroları

NBA All-Star kadroları ise şu şekilde belirlenmiştir: