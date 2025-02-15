NBA All-Star 2025: Son Takım ve Eşleşmeler Belirlendi

NBA All-Star 2025 organizasyonunda son takım ve eşleşmeler netleşti. Alperen Şengün, karşılaşmalarda forma giyecek.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 10:43
NBA All-Star 2025: Son Takım ve Eşleşmeler Belirlendi

NBA All-Star 2025'te Son Hazırlıklar Tamamlandı

NBA All-Star 2025 organizasyonunun son takım ve eşleşmeleri açıklandı. Bu yılki All-Star karşılaşması ilk kez dört takımın mücadele edeceği 3 maçlık mini bir turnuvayı kapsıyor. Bu formatta Alperen Şengün de yer alacak.

Yükselen Yıldızlar Maçları Sonuçlandı

Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün de forma giyeceği organizasyon, yükselen yıldızlar maçlarının ardından son takımın belirlenmesiyle devam ediyor. Takımlarda çaylak ve ikinci yıl basketbolcularıyla NBA Gelişim Ligi oyuncuları mücadele etti. C Takımı, 4. ekip olarak All-Star'a katılma hakkı elde etti.

İlk Yarı Final Mücadelesi

Yükselen yıldızlar maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle sıralandı:

  • 1. maç (Yarı final): C Takımı - T Takımı: 40-34
  • 2. maç (Yarı final): NBA Gelişim Ligi Takımı - M Takımı: 40-39
  • 3. maç (Final): C Takımı - NBA Gelişim Ligi Takımı: 25-14

Bu organizasyondaki son ekip, yorumcu ve eski basketbolcu Candace Parker tarafından yönetilen Candace Takımı adıyla mücadele edecek.

Yarı Final ve Final Programı

17 Şubat Pazartesi günü TSİ 04.00’te başlayacak olan All-Star mini turnuvasında, yarı final ve final maçlarında hedef skor uygulaması geçerli olacak. Bu kapsamda:

  • 1. maç (Yarı final): Kenny'nin Genç Yıldızlar Takımı - Chuck'ın Global Yıldızlar Takımı
  • 2. maç (Yarı final): Shaq Takımı - Candace’in Yükselen Yıldızlar Takımı
  • 3. maç (Final): Yarı final maçlarını kazanan takımlar

NBA All-Star Takım Kadroları

NBA All-Star kadroları ise şu şekilde belirlenmiştir:

  • Shaq Takımı: LeBron James (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Jayson Tatum, Jaylen Brown (Boston Celtics), Kevin Durant (Phoenix Suns), Damian Lillard (Milwaukee Bucks), James Harden (Los Angeles Clippers), Kyrie Irving (Dallas Mavericks)
  • Kenny Takımı: Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Jalen Brunson (New York Knicks), Jaren Jackson Jr (Memphis Grizzlies), Jalen Williams (Oklahoma City Thunder), Darius Garland, Evan Mobley (Cleveland Cavaliers), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Tyler Herro (Miami Heat)
  • Chuck Takımı: Alperen Şengün (Houston Rockets), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), Pascal Siakam (Indiana Pacers), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Trae Young (Atlanta Hawks)
  • Candace Takımı: Stephon Castle (San Antonio Spurs), Dalton Knecht (Los Angeles Lakers), Jaylen Wells, Zach Edey (Memphis Grizzlies), Keyonte George (Utah Jazz), Trayce Jackson-Davis (Golden State Warriors), Ryan Dunn (Phoenix Suns)

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