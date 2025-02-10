Galatasaray, Frankowski İçin Resmi Görüşmelere Başladı

Galatasaray, Polonyalı Yıldız İçin Görüşmelere Resmen Başladı

Galatasaray Spor Kulübü, Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski'nin transferi ile ilgili önemli bir adım attı. Sarı-kırmızılılar, Frankowski'nin geçici transferi için Lens kulübü ile resmi görüşmelere başladığını duyurdu.

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Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Przemyslaw Adam Frankowski'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Lens ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadesi yer aldı. Bu gelişme, Galatasaray taraftarları arasında heyecan yarattı.

Frankowski Kimdir?

Przemyslaw Frankowski, sağ kanatta görev yapan yetenekli bir futbolcu olarak dikkat çekiyor. Polonya milli takımı oyuncusu olması, transferin önemini bir kat daha artırıyor.