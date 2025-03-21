ÇİMSA ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet'i Geçerek Finale Yükseldi

Basketbol: ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali

ÇİMSA ÇBK Mersin, ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonundaki ilk maçında Fenerbahçe Opet'i 78-57 mağlup ederek finale yükselen ilk takım olmayı başardı.

İlk Periyot: ÇİMSA'nın Üstünlüğü

Karşılaşmaya etkili başlayan ÇİMSA ÇBK Mersin, pota altını güçlü bir şekilde kullanarak ilk periyodu 20-13 önde tamamladı.

İkinci Çeyrek: Farkı Büyütme Anları

İkinci çeyreğe de hızlı başlayan Mersin ekibi, 15. dakikada farkı 13 sayıya çıkararak 20-33'ü buldu. Ancak, Fenerbahçe, 8-0'lık bir seri yakalayarak 18. dakikada farkı 5 sayıya indirmeyi başardı ve durumu 28-33 yaptı. Soyunma odasına ÇİMSA ÇBK Mersin, 43-31'lik skorla girdi.

Üçüncü Periyot: Mersin’in Egemenliği

Üçüncü periyotta da üstün oyununu sürdüren ÇİMSA ÇBK Mersin, 12-0'lık bir seri yakalayarak 25. dakikada farkı 24 sayıya yükseltti: 31-55. Bu çeyreği 64-39'lik skorla önde tamamlayarak rakibi karşısındaki kontrolünü sürdürdü.

Dördüncü Çeyrek: Rahat Galibiyet

Dördüncü ve son çeyrekte rahat bir performans sergileyen ÇİMSA ÇBK Mersin, sahadan 78-57 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Finalde Hangi Takım Bekliyor?

Mersin temsilcisi, finalde Beşiktaş BOA-Emlak Konut maçının galibi ile karşılaşacak.