ÇİMSA ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet'i Geçerek Finale Yükseldi

Basketbol: ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali
ÇİMSA ÇBK Mersin, ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonundaki ilk maçında Fenerbahçe Opet'i 78-57 mağlup ederek finale yükselen ilk takım olmayı başardı.
İlk Periyot: ÇİMSA'nın Üstünlüğü
Karşılaşmaya etkili başlayan ÇİMSA ÇBK Mersin, pota altını güçlü bir şekilde kullanarak ilk periyodu 20-13 önde tamamladı.
İkinci Çeyrek: Farkı Büyütme Anları
İkinci çeyreğe de hızlı başlayan Mersin ekibi, 15. dakikada farkı 13 sayıya çıkararak 20-33'ü buldu. Ancak, Fenerbahçe, 8-0'lık bir seri yakalayarak 18. dakikada farkı 5 sayıya indirmeyi başardı ve durumu 28-33 yaptı. Soyunma odasına ÇİMSA ÇBK Mersin, 43-31'lik skorla girdi.
Üçüncü Periyot: Mersin’in Egemenliği
Üçüncü periyotta da üstün oyununu sürdüren ÇİMSA ÇBK Mersin, 12-0'lık bir seri yakalayarak 25. dakikada farkı 24 sayıya yükseltti: 31-55. Bu çeyreği 64-39'lik skorla önde tamamlayarak rakibi karşısındaki kontrolünü sürdürdü.
Dördüncü Çeyrek: Rahat Galibiyet
Dördüncü ve son çeyrekte rahat bir performans sergileyen ÇİMSA ÇBK Mersin, sahadan 78-57 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
Finalde Hangi Takım Bekliyor?
Mersin temsilcisi, finalde Beşiktaş BOA-Emlak Konut maçının galibi ile karşılaşacak.