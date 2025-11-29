Fatih Karagümrük - Beşiktaş: 17. Randevu ve Orkun Kökçü'nün Dönüşü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 14. haftasında yarın Fatih Karagümrük ile 17. kez karşılaşacak. Orkun Kökçü cezasını tamamladı; Uduokhai kart sınırında.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 11:07
Fatih Karagümrük - Beşiktaş: 17. lig randevusu

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş yarın saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Güncel durum ve puan cetveli

Siyah-beyazlılar ligde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 21 puanla 7. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 8 puanla son sırada bulunuyor.

İki takımın ligdeki geçmişi

Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, Süper Lig’de daha önce 16 kez karşılaştı. Bu maçlarda Beşiktaş 11 galibiyet, Karagümrük 2 galibiyet aldı; 3 maç ise berabere sonuçlandı. Kartal bu karşılaşmalarda rakip fileleri 35 kez havalandırırken, kalesinde 12 gol gördü. Ligdeki son müsabakayı Beşiktaş 3-0 kazandı.

Orkun Kökçü dönüyor

Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Orkun Kökçünün kırmızı kart cezası sona erdi. Süper Lig’de 11. haftada oynanan Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görerek 2 maç men cezası alan 24 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın görev verirse Fatih Karagümrük mücadelesinde forma giyebilecek.

Sezon başında Benfica'dan kadroya katılan Orkun, 10u Trendyol Süper Lig, 5i Avrupa kupaları olmak üzere toplam 15 maçta forma giydi. Bu süreçte 3 asist yaptı ve toplamda 2 kırmızı kart gördü.

Kadroda eksikler ve uyarılar

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları sona eren Necip Uysal ile Mustafa Erhan Hekimoğlu bireysel çalışmalara başladı; ancak iki oyuncunun Fatih Karagümrük maçının kadrosunda yer alması beklenmiyor. Bir süredir takımla antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva de maç kadrosunda olmayacak.

Savunma oyuncusu Felix Uduokhai ise ceza sınırında bulunuyor. Alman oyuncu bu maçta kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

Hakemler

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Hüseyin Aylak yapacak; karşılaşmanın 4. hakemi Yiğit Arslan olacak.

