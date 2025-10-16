ÇİMSA ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Basket Landes'e 70-69 yenildi

D Grubu | 2. hafta

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Fransa ekibi Basket Landes'e 70-69 mağlup oldu.

Bu sonuçla Mersin ekibi, gruptaki ikinci mağlubiyetini aldı.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin ile Fransa ekibi Basket Landes, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersin ekibinden Laura Juskaite (solda) ile Basket Landes'ten Camille Droguet (sağda) mücadele etti.