ÇİMSA ÇBK Mersin, Türkiye Kupası'nda Şampiyon Oldu

ÇİMSA ÇBK Mersin, Türkiye Kupası'nın Sahibi Oldu

Basketbolda 31. kez düzenlenen ING Kadınlar Türkiye Kupası'nı ÇİMSA ÇBK Mersin, Emlak Konut'u 85-64 mağlup ederek kazandı. Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşmasında Mersin temsilcisi, ilk periyodu 27-13 önde tamamladı.

Soyunma odasına 50-31 üstün giden ÇBK Mersin, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü. Üçüncü çeyreği 74-46 önde bitiren Mersin ekibi, maçtan 85-64 galip ayrılarak, Türkiye Kupası'ndaki ikinci şampiyonluğunu elde etti.

ÇBK Mersin İkinci Kez Kupayı Kazandı

ÇİMSA ÇBK Mersin, bu organizasyondaki ikinci şampiyonluğunu, daha önce 2022 yılında kazandığı çampiyonluğun ardından, 2025’te de elde etti. 2024 yılında finalde sarı-lacivertli ekibe 79-76 yenilerek ikincilikle yetinmişti.

Emlak Konut, İkinciliğin Sahibi Oldu

Emlak Konut ise ilk kez finale yükseldiği Kadınlar Türkiye Kupası'nı ikinci sırada tamamladı. İstanbul temsilcisi, finalde ÇBK Mersin karşısında mağlup olarak, organizasyondaki ilk şampiyonluğunu kazanma fırsatını değerlendiremedi.

Fenerbahçe'nin Rekoru

Kupada en çok şampiyonluğa sahip takım ise Fenerbahçe. Sarı-lacivertliler, Kadınlar Türkiye Kupası'nı tam 14 kez kazanma başarısı gösterdi. 1992-1993 sezonundan itibaren organize edilen kupada, Fenerbahçe 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2015, 2016, 2019, 2020 ve 2024 yıllarında şampiyon oldu.

Diğer Şampiyonlar

Fenerbahçe'nin ardından en çok şampiyonluğu elde eden takım Galatasaray ile toplamda 11 kez kupayı kazanmıştır. BOTAŞ, Yakın Doğu Üniversitesi ve ÇBK Mersin ise 2'şer kez şampiyonluk yaşamıştır.

Finallerin Tarihçesi

Kadınlar Türkiye Kupası tarihindeki finaller ve sonuçları ise şu şekildedir:...